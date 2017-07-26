Выставка «Первое впечатление» открылась в Пушкинском заповеднике

09:23, 28 июля 2017, ПАИ

28 июля в Пушкинском заповеднике откроется выставка «Первое впечатление». Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, экспозиция подготовлена по итогам традиционной летней практики студентов Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств. Первая подобная практика, инициатором которой был легендарный музейщик, первый послевоенный директор «Пушкинского уголка» Семён Гейченко, состоялась в 1957 году.

В экспозицию нынешнего года вошли почти 220 живописных и графических работ, в том числе натюрморты, интерьеры домов-музеев, жанровые зарисовки, портреты, пейзажи. Помимо Пушкинского заповедника и его окрестностей (довлатовское Березино, Дедовцы, Шаробыки, собственно посёлок Пушкинские Горы) студенты запечатлели несколько видов имения Алтун, разные храмы Пскова, Кремль, Гремячую башню.

В музее отметили, что многие молодые художники впервые оказались в Псковской области. Для многих из них это первая встреча с широкой зрительской аудиторией, начало профессиональной деятельности.

Выставка развёрнута в анфиладе выставочных залов музейного Научно-культурного центра (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) и будет работать до 28 сентября.