Достать палец из трубы помогли инвалиду пушкиногорские спасатели

09:18, 28 июля 2017, ПАИ

27 июля в Пушкинских Горах сотрудники пожарно-спасательного подразделения помогли инвалиду достать палец из трубы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

24-летнего инвалида с детства привезли на Скорой помощи из деревни Рубилово. Молодой человек засунул палец в стальную трубу, врачи не могли его вытащить и обратились за помощью к сотрудникам МЧС.

Специалисты зажали трубу в тиски и разрезали её специальным инструментом. «Палец не пострадал», - заключили в МЧС.