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Общество

Достать палец из трубы помогли инвалиду пушкиногорские спасатели

27 июля в Пушкинских Горах сотрудники пожарно-спасательного подразделения помогли инвалиду достать палец из трубы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

24-летнего инвалида с детства привезли на Скорой помощи из деревни Рубилово. Молодой человек засунул палец в стальную трубу, врачи не могли его вытащить и обратились за помощью к сотрудникам МЧС.

Специалисты зажали трубу в тиски и разрезали её специальным инструментом. «Палец не пострадал», - заключили в МЧС.

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