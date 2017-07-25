Пушкиногорца будут судить за хранение боеприпасов

09:35, 28 июля 2017, ПАИ

Прокурор Пушкиногорского района утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя, на которого заведено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, ношение и хранение боеприпасов).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе следствия установлено, что в октябре 2016 года мужчина в ходе раскопок на месте боевых действий времен Великой Отечественной войны обнаружил 16 запалов к ручным осколочным гранатам типа РГД-33, две ручные наступательные гранаты РГ-42, одну ручную противотанковую гранату РПГ-40. Согласно заключению экспертизы эти боеприпасы пригодны к использованию по своему прямому назначению.

Находки мужчина хранил у себя дома.

26 марта около 5:00 в ходе возникшего бытового конфликта обвиняемый, чтобы напугать противников, кинул осколочную наступательную гранату РГД на дорогу, где её обнаружили сотрудники МОВО «Пушкиногорское».

Уголовное дело направлено в Пушкиногорский районный суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что санкция части 1 статьи 222 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.