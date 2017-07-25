0
21:54
Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Невельском районе
22:49
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
13:17
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
12:22
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
12:34
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
10:28
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС
09:03
Антикварные самовары задержали на псковской таможне
Еще новости
Происшествия

Пушкиногорца будут судить за хранение боеприпасов

Прокурор Пушкиногорского района утвердил  обвинительное заключение в отношении местного жителя, на которого заведено уголовное дело по  части 1 статьи  222 УК РФ (незаконное приобретение, ношение и хранение боеприпасов).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе следствия установлено, что в октябре 2016 года мужчина в ходе раскопок на месте боевых действий времен Великой Отечественной войны обнаружил 16 запалов к ручным осколочным гранатам типа РГД-33, две ручные наступательные гранаты РГ-42, одну ручную противотанковую гранату РПГ-40. Согласно заключению экспертизы эти боеприпасы пригодны к использованию по своему прямому назначению.

Находки мужчина хранил у себя дома.

26 марта около 5:00 в ходе возникшего бытового конфликта обвиняемый, чтобы напугать противников, кинул осколочную наступательную гранату РГД на  дорогу, где  её обнаружили сотрудники МОВО «Пушкиногорское».

Уголовное дело направлено в Пушкиногорский районный суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что санкция части 1 статьи 222 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Невельском районе
25 июля 2017
Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Невельском районе
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
24 июля 2017
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
23 июля 2017
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170 2
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
23 июля 2017
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
22 июля 2017
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС
21 июля 2017
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС
Антикварные самовары задержали на псковской таможне
21 июля 2017
Антикварные самовары задержали на псковской таможне
Солист группы Linkin Park покончил с собой
20 июля 2017
Солист группы Linkin Park покончил с собой 1

Идет загрузка...