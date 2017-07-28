Россияне стали чаще жениться

09:44, 28 июля 2017, ПАИ

Число браков за период с января по май этого года выросло на 8,5% по сравнению с тем же периодом 2016-го. При этом количество разводов почти не изменилось. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Среди причин, по которым россияне стали активнее создавать семьи, специалисты назвали экономическую выгоду, возможность взять ипотеку и желание успеть до конца 2018 года получить бонус в виде материнского капитала.

Согласно данным Росстата, число зарегистрированных браков в стране выросло с 275,4 тыс. (за январь–май 2016 года) до 298,9 тыс. (за январь–май 2017-го). Прирост составил 8,5%. Число разводов за этот период почти не изменилось — 246,6 тыс. против 247,7 тыс.

Кандидат психологических наук, психотерапевт Рамиль Гарифулин рассказал, что в браке выживать стало «выгоднее, полезнее и удобнее». Покупательная способность россиян сегодня резко упала. В большинстве семейных союзов, по его словам, базовая задача выживания решается легче. Например, определенный процент браков связан с тем, что вместе проще взять ипотеку. Также рост числа семейных союзов говорит о том, что психология российских мужчин трансформировалась.

«Мужчины стали чаще делать предложения своим женщинам. Ведь брак начинается именно с этого», — пояснил эксперт.

Ведущий научный сотрудник международной лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики РАНХиГС и ВШЭ Андрей Коротаев подтвердил «Известиям», что «в России наблюдается рост значимости семейных ценностей».