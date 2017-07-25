0
21:54
Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Невельском районе
22:49
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
13:17
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
12:22
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
12:34
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
10:28
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС
09:03
Антикварные самовары задержали на псковской таможне
Еще новости
Происшествия

За производство метадона в Порховском районе петербуржец получил 10 лет строгого режима

В Пскове житель Санкт-Петербурга приговорен к 10 годам лишения свободы за незаконное производство наркотических средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в период с января по май 2016 года в одной из деревень Порховского района мужчина организовал производство метадона. При этом для производства наркотика в домовладении была оборудована специализированная лаборатория, оснащенная необходимым оборудованием, химическими веществами и прекурсорами. Всего за время работы лаборатории для последующей реализации было изготовлено более 30 килограммов наркотического средства.

Оперативные сотрудники ФСБ России пресекли преступную деятельность наркопроизводителей, наркотическое средство, прекурсоры, химические вещества и лабораторное оборудование изъяты.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Невельском районе
25 июля 2017
Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Невельском районе
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
24 июля 2017
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
23 июля 2017
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170 2
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
23 июля 2017
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
22 июля 2017
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС
21 июля 2017
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС
Антикварные самовары задержали на псковской таможне
21 июля 2017
Антикварные самовары задержали на псковской таможне
Солист группы Linkin Park покончил с собой
20 июля 2017
Солист группы Linkin Park покончил с собой 1

Идет загрузка...