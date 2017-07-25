За производство метадона в Порховском районе петербуржец получил 10 лет строгого режима

09:27, 28 июля 2017, ПАИ

В Пскове житель Санкт-Петербурга приговорен к 10 годам лишения свободы за незаконное производство наркотических средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в период с января по май 2016 года в одной из деревень Порховского района мужчина организовал производство метадона. При этом для производства наркотика в домовладении была оборудована специализированная лаборатория, оснащенная необходимым оборудованием, химическими веществами и прекурсорами. Всего за время работы лаборатории для последующей реализации было изготовлено более 30 килограммов наркотического средства.

Оперативные сотрудники ФСБ России пресекли преступную деятельность наркопроизводителей, наркотическое средство, прекурсоры, химические вещества и лабораторное оборудование изъяты.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.