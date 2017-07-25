Похитителя телефонного кабеля нашли великолукские полицейские

09:50, 28 июля 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки раскрыли кражу телефонного кабеля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Великих Луках в период с 24 по 25 июля из подвального помещения многоэтажного жилого дома по улице Рабочей была совершена кража 30 метров телефонного кабеля.

В результате проведенных уголовным розыском оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого установлена, им оказался ранее неоднократно судимый, безработный 30-летний местный житель. Выяснилось, что похищенный кабель он продал скупщикам металла. По данному факту проводится проверка.