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Похитителя телефонного кабеля нашли великолукские полицейские

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки раскрыли кражу телефонного кабеля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Великих Луках в период с 24 по 25 июля из подвального помещения многоэтажного жилого дома по улице Рабочей  была совершена кража 30 метров телефонного кабеля.

В результате проведенных уголовным розыском оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого установлена, им оказался ранее неоднократно судимый, безработный 30-летний местный житель. Выяснилось, что похищенный кабель он продал скупщикам металла.  По данному факту проводится проверка.

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