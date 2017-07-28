Госдума намерена ограничить финансирование партий

12:52, 28 июля 2017, ПАИ

В Госдуме намерены сделать финансирование политических партий более прозрачным, ограничив предельный размер членских и вступительных взносов, на которые сегодня — в отличие от пожертвований, где лимит отсутствует. Кроме того, партии могут обязать раскрывать данные о жертвователях и плательщиках взносов, начиная с относительно небольших сумм. Соответствующий законопроект поступит в Госдуму 28 июля, рассказал автор инициативы Анатолий Выборный («Единая Россия»), передает «Известия».

По словам Анатолия Выборного, соответствующие изменения предлагается внести в закон «О политических партиях». Смысл поправок — сделать финансирование партий максимально прозрачным и понятным.

«Транспарентность органов власти, политических сил и чиновников всех уровней является одним из ключевых принципов Национального плана противодействия коррупции и Национальной стратегии противодействия коррупции. Отсюда и предлагаемые изменения закона. Мы должны четко понимать, какие финансовые источники есть у той или иной партии, какие силы за ними стоят», - сказал депутат.

В Центризбиркоме «Известиям» пояснили, что ведомство принимало участие в разработке этого законопроекта, считает его своевременным и полезным. Зампредседателя ведомства Николай Булаев в ответ на запрос издания о комментарии подчеркнул, что основное финансирование политических партий (83%) пришлось в 2016 году на государство и юридических лиц (43% и 40% соответственно). Таким образом, «физики» не дают основной доли финансирования ни как жертвователи, ни как плательщики взносов.

Согласно действующему законодательству (статья 29 закона «О политических партиях»), максимальная сумма пожертвований в партийную кассу для физлица может составлять 4 млн 300 тыс. рублей в течение года. Однако для вступительных и членских взносов порог не установлен и может существенно превышать эту величину. Авторы законопроекта предлагают уравнять ограничения: объем членских и вступительных взносов за год, по их мнению, не должен превышать предела пожертвования.