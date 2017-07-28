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Общество

Более 1500 детей в загородных лагерях приняли участие в занятиях со специалистами «Псковэнерго»

25 и 27 июля в детских лагерях «Стремительный» (Печорский район), «Зеркальный» и «Радуга» (Гдовский район) специалисты «Псковэнерго» провели профилактическую работу по электробезопасности.

Для ребят из старших отрядов в лагере «Стремительный» специалисты провели профориентационную беседу, в ходе которой старшеклассники не только повторили правила поведения вблизи электросетевых объектов, но и познакомились со спецификой работы электромонтера.

Мастер РЭС-2 ПО «Северные ЭС» Андрей Шарудило рассказал о защитных средствах, используемых при работе с электроустановками, продемонстрировал инструменты и оборудование, имеющееся в распоряжении оперативно-ремонтного персонала «Псковэнерго».

Кроме того, ребята смогли увидеть бригадный автомобиль и ознакомиться с его оснащением. «Большой интерес у подростков вызвали сигнализаторы и указатели напряжения, а также страховочные привязи с лямками, предназначенные для работы на высоте. Школьники услышали подробный рассказ об использовании страховочных систем и даже смогли примерить один из комплектов. Ребятам помладше в это время можно было примерить каску, диэлектрические боты и перчатки и попробовать ходить специальным «гусиным шагом», чтобы безопасно покинуть зону поражения электротоком», - отметили в пресс-службе.

Для детей младшего и среднего возраста были организованы интерактивные занятия с использованием специально разработанных наглядных пособий. Это мультимедийные викторины и видеоматериалы из медиатеки портала «Подружись с электричеством» (http://electrofriend.mrsksevzap.ru/). Для закрепления полученных знаний участники мероприятий получили подарки от энергетиков: книжные закладки или тетради с памятками по электробезопасности. Во всех лагерях, где «Псковэнерго» проводит занятия, на информационных стендах размещаются плакаты с напоминанием об опасности игр с электричеством.

С начала работы детских загородных лагерей отдыха и оздоровления специалисты «Псковэнерго» встретились с ребятами в Печорском, Островском, Великолукском, Гдовском, Невельском, Псковском и Стругокрасненском районах. В общей сложности за это время в занятиях по электробезопасности приняли участие более 1500 школьников разного возраста.

«Работа по профилактике детского электротравматизма проводится специалистами «Псковэнерго» в рамках реализации комплексной программы МРСК Северо-Запада и в целях обеспечения актуализации знаний правил электробезопасности в период длительных школьных каникул», - добавили в пресс-службе.

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