0
12:28
Скрывший судимости кандидат от «Яблока» в депутаты Великолукской гордумы исключен из единого списка
11:16
Избирательная память
12:01
Гдовское собрание приняло отставку главы района Михаила Разумнова
12:41
Потенциальный кандидат от «Яблока» скрыл свои судимости за уклонение от службы и грабеж
10:49
Прокуратура не нашла бездействия подрядчика ремонта дороги на улице Труда
17:29
Списки кандидатов от четырёх партий на выборы в Псковскую гордуму прошли регистрацию
16:56
Начался ПАИ-live с Алексеем Севастьяновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Политика

1265 кандидатов на региональные выборы выдвинула «Единая Россия»

По итогам региональных конференций «Единой России» партия выдвинула 1265 кандидатов на 677 замещаемых мандатов в регионах, где 10 сентября состоятся выборы в законодательные собрания, представительные органы административных центров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

Отметим, что в Псковской области на выборы различного уровня региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло 524 кандидата.

«Списки сформированы по итогам открытого предварительного голосования и наши региональные отделения выдвинули тех, кто уже заручился поддержкой людей. Наши кандидаты провели сотни встреч, участвовали в сходах граждан, имеют опыт участия в дебатах в рамках процедуры предварительного голосования. Однако сейчас начинается горячая пора, активная фаза избирательной кампании, каждому кандидату предстоит много работы, и каждому из них я желаю успехов», - сказал секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов.

В настоящее время идет процесс подачи документов в региональные и местные избирательные комиссии на выдвижение кандидатов, который завершится 31 июля.

В Единый день голосования 10 сентября в 16 регионах будут избираться высшие должностные лица (в том числе, в Адыгее, где глава будет избираться депутатами республиканского парламента), 6 субъектах РФ состоятся выборы в региональные парламенты (Краснодарский край, Республика Северная Осетия – Алания, Удмуртская Республика, Пензенская область, Саратовская область, Сахалинская область), в 11 регионах – в представительные органы административных центров (Курская область, Тверская область, Ярославская область, Псковская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кировская область, Республика Алтай, Алтайский край, Омская область, Камчатский край, Приморский край) и выборы главы города Якутск.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
Скрывший судимости кандидат от «Яблока» в депутаты Великолукской гордумы исключен из единого списка 1265 кандидатов на региональные выборы выдвинула «Единая Россия» Избирательная память На должность главы Пыталовского района претендуют только женщины Почти 2000 кандидатов выдвинулись на выборы-2017 в Псковской области Потенциальный кандидат от «Яблока» скрыл свои судимости за уклонение от службы и грабеж Псковский избирком напоминает о завершении выдвижения кандидатов на выборы 10 сентября Зарегистрированы кандидаты от «Родины» в Псковскую гордуму и на должность главы Палкинского района 21 июля завершается выдвижение кандидатов для участия в выборах в Островском и Усвятском районах Один день остался у потенциальных кандидатов для выдвижения на выборы в Собрание депутатов Псковского района
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Скрывший судимости кандидат от «Яблока» в депутаты Великолукской гордумы исключен из единого списка
28 июля 2017
Скрывший судимости кандидат от «Яблока» в депутаты Великолукской гордумы исключен из единого списка 1
Избирательная память
26 июля 2017
Избирательная память 9
Гдовское собрание приняло отставку главы района Михаила Разумнова
25 июля 2017
Гдовское собрание приняло отставку главы района Михаила Разумнова
Потенциальный кандидат от «Яблока» скрыл свои судимости за уклонение от службы и грабеж
24 июля 2017
Потенциальный кандидат от «Яблока» скрыл свои судимости за уклонение от службы и грабеж 10
Прокуратура не нашла бездействия подрядчика ремонта дороги на улице Труда
23 июля 2017
Прокуратура не нашла бездействия подрядчика ремонта дороги на улице Труда 2
Списки кандидатов от четырёх партий на выборы в Псковскую гордуму прошли регистрацию
20 июля 2017
Списки кандидатов от четырёх партий на выборы в Псковскую гордуму прошли регистрацию 1
Начался ПАИ-live с Алексеем Севастьяновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
20 июля 2017
Начался ПАИ-live с Алексеем Севастьяновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Псковский чеченец претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннеса (ВИДЕО)
19 июля 2017
Псковский чеченец претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннеса (ВИДЕО) 11

Идет загрузка...