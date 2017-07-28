10 единиц гражданского оружия изъяли сотрудники Росгвардии в Пскове и Псковском районе

10:18, 28 июля 2017, ПАИ

В Пскове и Псковском районе с целью выявления и пресечения нарушений правил хранения оружия, сотрудники Росгвардии провели операцию «Оружие». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

В профилактических мероприятиях были задействованы сотрудники подразделений центра лицензионно-разрешительной работы и СОБР Отдела Росгвардии по Псковской области.

По результатам проверок выявлены 4 нарушения гражданами установленных сроков продления разрешений на оружие и правил хранения оружия. Нарушителей привлекли к административной ответственности. Стражи порядка изъяли 10 единиц гражданского оружия и 421 патрон.

Кроме того, сотрудники Росгвардии проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, довели информацию об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношения огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.