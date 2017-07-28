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Сайт федеральной службы судебных приставов отключили за долги

28 июля утром официальный сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП) перестал работать.  Как сообщает Meduza, вместо сайта появилась заглушка регистратора доменных имен Ru-Center с сообщением, что срок регистрации домена закончился.

 

«Очевидно, федеральная служба вовремя не оплатила домен. Однако это не означает, что любой желающий сможет присвоить себе адрес ФССП. До 28 августа доменное имя продолжит принадлежать службе, если ведомство оплатит его в этот срок, работа сайта восстановится. Но после 28 августа домен сможет выкупить кто угодно», - отмечает Meduza.

По данным Znak.com, в ФССП пообещали восстановить работу сайта в ближайшее время.

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