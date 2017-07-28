Жители четырёх городов стали участниками автопробега «Дружба Санкт-Петербург - Берлин»

11:31, 28 июля 2017, ПАИ

Участниками автопробега «Дружба Санкт-Петербург - Берлин» стали 13 человек на 4 машинах из Пскова, Москвы, Чебоксар и Санкт-Петербурга. Об этом сообщила организатор автопробега, заместитель председателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Артур Евтеев на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 28 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. «Но даже это маленькое зернышко дало колоссальный эффект с немецкой стороны», - отметил Артур Евтеев.

Организатор автопробега «Дружба Берлин – Москва», в котором участвуют более 300 человек из 16 стран мира, Райнер Ротфусс отметил, что ответный автопробег «Дружба Санкт-Петербург -Берлин» является лучшим доказательством дружбы между странами.

Артур Евтеев поблагодарил администрацию Псковской области за помощь в проведении автопробега. Он рассказал, что российская делегация посетила масштабное мероприятие в Берлине, организованного участниками автопробега «Дружба Берлин – Москва», а на обратном пути в Вильнюсе встретились с ветеранами Великой Отечественной войны. Там участники автопробега посетили два мемориала, возложили цветы.

«Все прошло очень хорошо, первый блин не получился комом», - подытожил Артур Евтеев и добавил, что два российских экипажа даже примкнули к немецкому автопробегу.

Напомним, в настоящий момент участники автопробега «Дружба Берлин – Москва» находятся в Пскове, 28 июля в 12:00 в Университетском сквере для них выступит ансамбль «Псков».