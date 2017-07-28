Прокурор Пушкиногорского района Валентина Скарина ушла в отставку
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации старшего советника юстиции Валентину Скарину освободили от должности прокурора Пушкиногорского района Псковской области. Она уволена из органов прокуратуры в связи с выходом на пенсию по выслуге лет (подпункт «а» пункта 3 статьи 43 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Исполняющим обязанности прокурора Пушкиногорского района назначен старший прокурор отдела за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Псковской области юрист 1 класса Роман Щемелев.