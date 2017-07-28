Нетрезвого водителя, повторно севшего за руль пьяным, задержали в Острове

13:04, 28 июля 2017, ПАИ

В Острове полиция задержала нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

27 июля вечером в Острове у дома по улице 25 Октября стражи порядка остановили автомобиль «Фольксваген Гольф». Выяснилось, что иномаркой управлял 29-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.