В суд направлено уголовное дело в отношении великолучанина, избившего фельдшера Скорой помощи

11:09, 28 июля 2017, ПАИ

Следственный отдел по городу Великие Луки Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй 116 УК РФ (побои). Как сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, вечером 2 июля бригада Скорой медицинской помощи прибыла по вызову к одному из увеселительных заведений в Великих Луках. Там медики обнаружили находившегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину с телесными повреждениями и приняли решение о его госпитализации.

По пути в больницу пациент, находясь в салоне автомашины, умышленно, из хулиганских побуждений нанес старшему врачу бригады удар ногой в бедро. Когда машина была остановлена, он выбежал вслед за пострадавшей и ударил ее второй раз ногой в область груди. В результате врач получила телесные повреждения в виде кровоподтеков и ушибов.