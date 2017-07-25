5 велосипедов угнали в Пскове и Псковском районе за 3 дня

12:20, 28 июля 2017, ПАИ

В Псковской области за 3 дня угнали 5 велосипедов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 24 июля в Пскове из подъезда дома по улице Ипподромной украли 2 велосипеда. В этом преступлении подозреваются трое подростков 14-16 лет. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, 27 июля от дома по улице Набат свободным доступом также совершена кража велосипеда. По данному факту ведется проверка. Еще 2 велосипеда были похищены в период с 26 по 27 июля в деревне Борисовичи Псковского района с лестничных площадок дома на улице М. Егорова. По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование.

С учетом складывающейся ситуации стражи порядка призывают граждан принять необходимые меры для обеспечения сохранности своего имущества: «Не оставляйте велосипед без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома».