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Общество

3,5 тысяч рублей лишилась псковичка, сообщив реквизиты карты мошеннику

В Пскове местная жительница лишилась 3,5 тысяч рублей, сообщив реквизиты карты мошеннику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он пояснил, что, якобы, во избежание несанкционированного доступа к банковской карте требуется уточнить ее реквизиты. Затем мошенник перевел с карты гражданки 3 500 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Дедовичах местная жительница также обратилась за помощью к стражам порядка. В социальных сетях ей пришло сообщение, якобы, от  подруги  с  просьбой одолжить денег. В результате, потерпевшая лишилась  трех тысяч рублей. В настоящее время все обстоятельства произошедшего  выясняют  сотрудники  МО МВД России «Дедовичский».

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