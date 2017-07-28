3,5 тысяч рублей лишилась псковичка, сообщив реквизиты карты мошеннику

11:27, 28 июля 2017, ПАИ

В Пскове местная жительница лишилась 3,5 тысяч рублей, сообщив реквизиты карты мошеннику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он пояснил, что, якобы, во избежание несанкционированного доступа к банковской карте требуется уточнить ее реквизиты. Затем мошенник перевел с карты гражданки 3 500 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Дедовичах местная жительница также обратилась за помощью к стражам порядка. В социальных сетях ей пришло сообщение, якобы, от подруги с просьбой одолжить денег. В результате, потерпевшая лишилась трех тысяч рублей. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники МО МВД России «Дедовичский».