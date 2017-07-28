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Общество

Великие Луки станут первым участником цикла телефильмов о малых и средних городах

27 июля первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в рамках рабочей поездки в Великие Луки приняла участие в мероприятиях правления Ассоциации малых и средних городов России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, это добровольное объединение муниципалитетов, которое выступает за развитие местного самоуправления. Великие Луки стали его частью в конце прошлого года.

В ходе своего визита Вера Емельянова отметила, что в настоящее время Ассоциация стала эффективным инструментом взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти содействует продвижению интересов малых и средних городов в федеральных органах государственной власти, оказывает влияние на формирование российской законодательной базы, относящейся к сфере ведения органов местного самоуправления. Ассоциация также является важной площадкой для выработки комплексного подхода к развитию местного самоуправления и решению текущих проблем муниципалитетов.

По словам первого вице-губернатора, сейчас в области создана оптимальная система территориальной организации местного самоуправления, благодаря совместно проведенной органами местного самоуправления и администрацией области работе по объединению городских и сельских поселений. Поэтому на сегодня наиболее значимым остается вопрос обеспечения муниципалитетов достаточной финансовой и материальной базой для того, чтобы местное самоуправление обрело постепенно реальную самостоятельность. «В этой части администрацией области осуществлены мероприятия по оценке доходных возможностей по закрепленным доходным источникам действующих и вновь образованных муниципальных образований с целью выделения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и субсидий по софинансированию местных бюджетов. В тоже время органы местного самоуправления муниципальных образований должны сами искать пути, как к увеличению доходов местных бюджетов, так и к повышению качества услуг населению», — подчеркнула Вера Емельянова.

В рамках работы в Великих Луках члены Ассоциации малых и средних городов России обсуждали вопросы развития муниципалитетов, в частности, вовлечение жителей в решение вопросов местного самоуправления. Отдельно остановились на теме, касающейся поддержки детей в трудной жизненной ситуации, рассмотрели вопросы бюджетирования. Руководители Великих Лук поделились своим опытом привлечения активных горожан к совместной работе над проектами через общественных советников.

На заседании президиума Ассоциация подписала соглашение о сотрудничестве с общественной организацией «Лига здоровья нации», в рамках которого планируется проводить в российских городах оздоровительные мероприятия, и одобрила создание цикла телефильмов о малых и средних городах. Великие Луки станут первым участником телевизионного проекта.

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