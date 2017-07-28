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Общество

Полиция Пскова рассказала, как защититься от киберпреступников

Полиция Пскова проинформировала граждан как защитится от киберпреступников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По словам стражей порядка, как правило, перед заражением на электронную почту пользователя приходит письмо с неизвестного адреса с приложенным к письму архивом (*.rar, *.zip, *.cab), документом со встроенными макросами (*.doc, *.docx), либо скриптом (*.js). В письме обычно содержится информация о задолженности, взыскании долга, возбуждении иска от судов, службы судебных приставов. В архив может быть вложено несколько файлов, например, «акт сверки.doc» и «счет-фактура.exe».

После запуска вредоносных файлов вирус начинает выполнять шифрование файлов незаметно для пользователя. Вирус зашифровывает файлы различных типов. К примеру, *.doc, *.jpg, *.pdf и файлы базы данных 1С. К зашифрованным файлам добавляется произвольное расширение. После выполнения вредоносных действий на экране зараженного компьютера появляется окно с сообщением о шифровке информации, а также требование перечислить денежные средства для получения дешифратора.

Процесс шифрования выполняется согласно сложным алгоритмам. И в каждом случае шифрование происходит по определённой закономерности. В большинстве случаев после выполнения вредоносных действий шифратор автоматически удаляется с компьютера, что затрудняет процедуру подбора дешифратора. Таким образом, зашифрованные данные практически невозможно восстановить. Антивирусные программы во многих случаях не способны распознать шифровальщики.

Во избежание заражения компьютеров, полиция призывает соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Не открывайте файлы, полученные из непроверенных источников. При получении письма от неизвестного адресата необходимо связаться с исполнителем и уточнить происхождение файлов. В случае невозможности установить происхождение письма следует его удалить, не сохраняя и не запуская приложенные файлы.

2. Необходимо выполнять регулярное резервное копирование важной информации, хранящейся на компьютерах (например, на съемные носители информации).

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