Грозы и ливни ожидаются в отдельных районах Псковской области 29 июля

12:12, 28 июля 2017, ПАИ

В субботу, 29 июля, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +12 до +17 градусов, днем - от +17 до +22.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 12 м/сек. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.