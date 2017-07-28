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Общество

Грозы и ливни ожидаются в отдельных районах Псковской области 29 июля

В субботу, 29 июля, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +12 до +17 градусов, днем - от +17 до +22.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 12 м/сек. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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