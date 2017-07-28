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Первенство по академической гребле памяти Валерия Прокопенко пройдёт в Пскове

Межрегиональные соревнования по академической гребле среди юношей и девушек до 17 лет «17-я Псковская регата» - пройдут на реке Великой в Пскове с 30 июля по 1 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на директора детско-юношеской спортивной школы «Ника» Константина Чижова.

По традиции регата посвящена памяти заслуженного тренера СССР и Российской Федерации по академической гребле, Почетного гражданина города Пскова Валерия Прокопенко. Финальные гонки начнутся вечером 31 июля, в День рождения легендарного тренера, подчеркнул Константин Чижов.

В состязаниях по водному олимпийскому виду спорта примут участие порядка 80-ти юношей и девушек из спортивных секций Пскова, Дедовичей и Санкт-Петербурга. Среди юных участников есть и опытные спортсмены — финалисты и победители Первенства России по академической гребле среди юношей и девушек до 17 лет.

17-я «Псковская регата» будет проходить на дистанции в 1 тыс. метров для всех участников в следующих классах: одиночка, двойка парная, двойка распашная, четверка парная, четверка распашная. Главный судья соревнований — судья всероссийской категории Сергей Антропов.

«Наша регата — контрольный старт Восьмой летней спартакиады учащихся России по гребному спорту. Эти самые главные соревнования сезона пройдут в Казани в середине августа», — отметил Константин Чижов.

Организаторы межрегиональных соревнований — Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи города Пскова, областная Федерация гребного спорта и детско-юношеская спортивная школа «Ника».

Добавим, что за 43 года тренерской работы Валерий Прокопенко (1941 — 2010) подготовил более 100 спортсменов первого спортивного разряда и кандидатов в мастера спорта, 20 мастеров спорта СССР, 9 мастеров спорта международного класса, 8 заслуженных мастеров спорта, неоднократных чемпионов мира, Европы, серебряного и бронзового призеров Олимпийских игр. В 1982 году Валерий Прокопенко был признан лучшим тренером профсоюзов среди всех видов спорта. В 1998 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».

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