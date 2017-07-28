Ознакомиться с материалами о Крещении Руси предлагает горожанам Псковская областная библиотека

22:37, 28 июля 2017, ПАИ

Псковская областная библиотека приглашает горожан ознакомится с материалами о Крещении Руси. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

28 июля в России отмечается 1029-летие крещения Руси и 1002-летие преставления равноапостольного великого князя Владимира, приобщившего русский народ к православной вере. В связи с этим Псковский региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина предлагает псковичам ознакомиться на портале и в фонде библиотеки со множеством рукописных текстов и исследовательских материалов разных лет, которые рассказывают о Крещении Руси и о предшествующем ему трудном выборе Владимиром Красно Солнышко приемлемой для его государства религии.

«Доступ ко всему электронному собранию Президентской библиотеки осуществляется через Электронный читальный зал и открыт для всех желающих в Псковской областной универсальной научной библиотеке», - напомнили в учреждении.