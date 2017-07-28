Порядка 23 тысяч псковичей-должников в первом полугодии получили запрет на регистрационные действия с автомобилями

15:57, 28 июля 2017, ПАИ

За первую половину 2017 года судебные приставы Псковской области наложили запреты на проведение регистрационных действий в отношении машин 22,6 тысяч должников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

При выявлении у должника зарегистрированных транспортных средств в отделах судебных приставов Управления ФССП России по Псковской области выносятся постановления судебных приставов-исполнителей о наложении запрета на проведение регистрационных действий с автотранспортом. После применения этой меры должник не может продать или подарить свою машину.

За первое полугодие 2017 года по 49 тыс. 173 постановлениям судебных приставов-исполнителей ОСП области вынесены запреты на проведение регистрационных действий с транспортными средствами, принадлежащими должникам. Так как у должников бывает и по несколько исполнительных производств, 49 тыс. 173 постановления судебного пристава - это 22 тыс. 692 должника-гражданина.

За тот же период фактическим исполнением, где было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомашин, судебные приставы-исполнители Псковской области окончили 12 тыс. 213 исполнительных производств. По данным исполнительным производствам взысканы 100,5 миллионов рублей.

После вынесения постановления о принятии ограничительных мер судебного пристава, соответствующий документ отправляется в органы ГИБДД. Согласно ему, представители государственной инспекции не могут проводить перерегистрацию транспортного средства до тех пор, пока запрет не будет снят.

«Судебные приставы советуют гражданам региона, перед тем, как покупать автомобиль «с рук», проверять предмет покупки на факт наложенного на него ограничения по проведению процедуры регистрации. Проверить, был ли предыдущий хозяин машины должником можно на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств», - добавили в пресс-службе.