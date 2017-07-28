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Общество

Двух граждан Белоруссии депортировали на родину псковские приставы

27 июля наряд в составе начальника отдела судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов специализированного отдела оперативного дежурства Управления ФССП России по Псковской области Михаилом Кустовым и судебным приставом по ОУПДС Борисом Яковлевым, выдворили за территорию Российской Федерации двух граждан Белоруссии, которым судом назначено наказание в виде принудительного административного выдворения за пределы территории РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Позже выяснилось, что один из правонарушителей с 2010 года уклоняется от отбывания наказания, назначенного Дубровницким районным судом Витебской области Республики Беларусь.

Напомним, деятельностью по выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства ФССП занимается с января 2012 года и нередко приходится выдворять тех граждан, которые совершили правонарушения на Родине, а скрываются на территории Российской Федерации.

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