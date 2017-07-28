0
15:15
Псковские спортсменки примут участие в Чемпионате Европы по парашютному спорту в Черногории
13:20
«Псков-747» уступил «Текстильщику», пропустив гол в конце матча
16:10
Открытый матч Псковской области по стрельбе из нарезного карабина (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:45
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу впервые пройдет в Пскове
10:01
29 июля под Изборском пройдёт VII этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
18:03
Дмитрий Сычёв сыграет в матче между «Луки-Энергия» и «Локомотив-Казанка»
16:35
Чемпионат России по парашютному спорту и Кубок ВС РФ в Пскове (ВИДЕО)
Еще новости
Спорт

«Псков-747» уступил «Текстильщику», пропустив гол в конце матча

Футбольный клуб «Псков-747» в четверг, 27 июля, на выезде уступил ивановскому «Текстильщику» со счётом 0:1 в рамках 2-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу 2017-2018 годов среди команд клубов ПФЛ (зона «Запад»).

Как сообщает ivanovonews.ru, единственный гол в матче на 89-й минуте встречи забил Максим Зимарев.

Отметим, старт игры задержался на полчаса из-за грозы.

Напомним, в матче 1-го тура псковичи уступили «Мурому» со счётом 0:2.Следующий домашний матч псковичи проведут 3 августа против смоленского «ЦРФСО».​

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские спортсменки примут участие в Чемпионате Европы по парашютному спорту в Черногории
28 июля 2017
Псковские спортсменки примут участие в Чемпионате Европы по парашютному спорту в Черногории 1
«Псков-747» уступил «Текстильщику», пропустив гол в конце матча
28 июля 2017
«Псков-747» уступил «Текстильщику», пропустив гол в конце матча
Открытый матч Псковской области по стрельбе из нарезного карабина (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 июля 2017
Открытый матч Псковской области по стрельбе из нарезного карабина (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу впервые пройдет в Пскове
27 июля 2017
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу впервые пройдет в Пскове
29 июля под Изборском пройдёт VII этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
27 июля 2017
29 июля под Изборском пройдёт VII этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
Дмитрий Сычёв сыграет в матче между «Луки-Энергия» и «Локомотив-Казанка»
26 июля 2017
Дмитрий Сычёв сыграет в матче между «Луки-Энергия» и «Локомотив-Казанка» 1
Чемпионат России по парашютному спорту и Кубок ВС РФ в Пскове (ВИДЕО)
26 июля 2017
Чемпионат России по парашютному спорту и Кубок ВС РФ в Пскове (ВИДЕО)
Пострадавший в ДТП на тренировочных сборах в Псковской области гонщик Алексей Лукьянюк намерен стартовать на ралли в Польше
26 июля 2017
Пострадавший в ДТП на тренировочных сборах в Псковской области гонщик Алексей Лукьянюк намерен стартовать на ралли в Польше

Идет загрузка...