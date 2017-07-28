«Псков-747» уступил «Текстильщику», пропустив гол в конце матча
Футбольный клуб «Псков-747» в четверг, 27 июля, на выезде уступил ивановскому «Текстильщику» со счётом 0:1 в рамках 2-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу 2017-2018 годов среди команд клубов ПФЛ (зона «Запад»).
Как сообщает ivanovonews.ru, единственный гол в матче на 89-й минуте встречи забил Максим Зимарев.
Отметим, старт игры задержался на полчаса из-за грозы.
Напомним, в матче 1-го тура псковичи уступили «Мурому» со счётом 0:2.Следующий домашний матч псковичи проведут 3 августа против смоленского «ЦРФСО».