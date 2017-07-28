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Общество

Международный день тигра отмечается сегодня

Сегодня, 29 июля, отмечается Международный день тигра (International Tiger Day). Об этом сообщает портал calend.ru.

Этот праздник был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного. Инициаторами учреждения этой даты выступили 13 государств, участвовавшие в форуме, в которых тигры еще обитают.

В ходе мероприятия также была разработана и принята программа восстановления тигриной популяции, рассчитанная на 2010-2022 годы, целью которой является увеличение количества тигров в 2 раза за обозначенный период.

В дикой природе сохранилось всего не более 5 тысяч особей, и это число продолжает постоянно сокращаться. Так, за последнее столетие численность этих животных сократилась в 25 раз. И сегодня тигры находятся под угрозой исчезновения. В большинстве случаев они становятся жертвами браконьеров.

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