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Общество

Вера Емельянова проконтролировала ход строительства нового корпуса школы № 6 и реставрации драмтеатра в Великих Луках

27 июля в Великих Луках, в ходе рабочей поездки, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова оценила ход работ на строительных площадках в Великолукском драматическом театре и новом корпусе школы № 6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Реконструкция здания Великолукского драматического театра и его техническое переоснащение находятся на финальном этапе. Как рассказал представитель подрядной организации ООО «Стройсистема» Олег Венедиктов, в настоящий момент на объекте завершаются отделочные чистовые работы на сцене, в зрительном зале, вестибюле и фойе. Также производится наладка всех систем технологического оборудования (освещения, акустики). Кроме того, подрядчик приступил к благоустройству территории. После подготовительных работ начнется укладка асфальта. До сдачи объекта также будет выполнена наладка вентиляции, пожаротушения, пожарно-охранной сигнализации и других инженерных систем.

Вера Емельянова положительно оценила объем проделанной работы и поручила подрядчику не сбавлять темп, чтобы успеть выполнить все качественно и в срок.

Напомним, открытие обновленного драмтеатра запланировано на 25 августа и будет приурочено ко Дню города Великие Луки.

Кроме того, на площадке по строительству нового корпуса школы № 6 первый заместитель губернатора дала поручение заказчику (Управлению образования администрации Великих Лук) и подрядчику актуализировать график производства работ. Сейчас строители завершают нулевой цикл — фундамент — и ведут подготовку к укладке плит пола первого этажа. На следующей неделе планируется начать кирпичную кладку стен.

Новый школьный корпус будет 4-этажным. Помимо учебных классов и помещений для кружковой работы, в нем разместится 25-метровый бассейн, три спортивных зала и актовый зал на 500 мест. Вместимость нового корпуса составит 792 ученика вместо прежних 350-ти. Проект реализуется за счет средств федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования составляет более 616 млн рублей.

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