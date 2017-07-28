Известный блогер раскритиковал новый памятник княгине Ольге работы Церетели

14:40, 28 июля 2017, ПАИ

Известный блогер, создатель авторского СМИ Илья Варламов раскритиковал новые работы знаменитого скульптора Зураба Церетели, в том числе бюст княгини Ольги, выполненные для Аллеи правителей в Москве по заказу Российского военно-исторического общества.

Сейчас на аллее уже установлены 33 бюста российских правителей, планируется установить ещё 8 - вплоть до бюста Бориса Ельцина.

Илья Варламов обратил внимание на то, что большинство бюстов фактически скопированы Церетели с работ скульпторов XIX века, прежде всего Феликса Шопена, который создал серию бронзовых бюстов российских правителей во второй половине позапрошлого столетия.

При этом журналист обратил внимание на некоторые оплошности, в частности, на неправильную подпись под бюстом Ивана Грозного или на оборванную надпись под бюстом Екатерины II.

Описывая бюст княгини Ольги, Варламов отметил: «С княгиней Ольгой что-то не задалось у Зураба Константиновича. Может, просто устал. Я молчу про лицо и остальные детали, но обратите внимание, как лежит цепочка на пышной груди. В оригинале она висит, как ей и полагается».

Напомним, Зураб Церетели является автором одного из двуз памятников княгини Ольги, установленных в Пскове в рамках празднования 1100-летия первого упоминания города в летописи в 2003 году. Работа Церетели была установлена в качестве подарка городу в сквере возле гостиницы Рижская и вызвала неоднозначные оценки горожан: за непропорционально крупные кисти рук и нехарактерные черты лица эта скульптуру стали нередко называть памятником грузинской царице Тамаре.