20 команд принимают участие в Чемпионате России по парашютному спорту в Пскове

14:39, 28 июля 2017, ПАИ

20 команд и 83 спортсмена из разных регионов РФ принимают участие в Чемпионате России по парашютному спорту, который проходит в Пскове. Об этом рассказал вице-президент Федерации парашютного спорта России Александр Иванов в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сегодня, 28 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, Александр Иванов сообщил, что лидеров чемпионата будут определять в личных и командных зачетах. Он также поблагодарил командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии Алексея Наумца за организацию соревнований, и обратил внимание на хорошую инфраструктуру в дивизии.

Вице-президент Федерации парашютного спорта также рассказал, что судьи соревнований живут в гостинице, а вот спортсменов разместили на базе дивизии и это очень удобно, поскольку аэродром рядом.

Александр Иванов пригласил псковичей посмотреть, как проходят соревнования: «Как только увидите, что вертолет летает, можно приходить». Он добавил, что добраться на аэродром можно на автобусе № 19.