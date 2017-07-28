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Общество

20 команд принимают участие в Чемпионате России по парашютному спорту в Пскове

20 команд и 83 спортсмена из разных регионов РФ принимают участие в Чемпионате России по парашютному спорту, который проходит в Пскове. Об этом рассказал вице-президент Федерации парашютного спорта России Александр Иванов в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сегодня, 28 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, Александр Иванов сообщил, что лидеров чемпионата будут определять в личных и командных зачетах. Он также поблагодарил командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии Алексея Наумца за организацию соревнований, и обратил внимание на хорошую инфраструктуру в дивизии.

Вице-президент Федерации парашютного спорта также рассказал, что судьи соревнований живут в гостинице, а вот спортсменов разместили на базе дивизии и это очень удобно, поскольку аэродром рядом.

Александр Иванов  пригласил псковичей посмотреть, как проходят соревнования: «Как только увидите, что вертолет летает, можно приходить». Он добавил, что добраться на аэродром можно на автобусе № 19.

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