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Псковские спортсменки примут участие в Чемпионате Европы по парашютному спорту в Черногории

Псковички - заслуженный мастер спорта Любовь Екшикеева и именитая спортсменка Елена Лактионова  - примут участие в Чемпионате Европы по парашютному спорту в Черногории, который пройдет с 24 по 30 августа. Об этом сообщила Любовь Екшикеева в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сегодня, 28 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она также добавила, что проходящий в Пскове  Чемпионат России по парашютному спорту  является рейтинговыми и по его итогам самые лучшие участники смогут попасть в сборную России.

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