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Культура

30 июля псковичи смогут демонстрировать свои таланты у «свободного микрофона» в Летнем саду

30 июля в 16:00 в Пскове в Летнем саду у памятника А. С. Пушкину и няне стартует творческий проект «Знай наших!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На народной сцене у «свободного микрофона» псковичи продемонстрируют свои таланты в номинациях «авторское чтение», «художественное чтение», «вокальные коллективы», «инструментальные коллективы», «хореография», «вокал». Концерты будут проходить каждое последнее воскресенье месяца. К участию приглашаются все желающие, исполнители разного возраста и разных профессий, в том числе люди с ограниченными возможностями.

Справки по телефону: 89602278189.

По словам представителей организатора фестиваля, Городского парка культуры и отдыха имени А. С. Пушкина, этот проект – «путёвка на большую сцену для многих участников, их впоследствии приглашают выступать в концертных программах на разных площадках и в залах города».

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