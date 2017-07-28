0
15:06
«Гражданской платформе» отказано в регистрации списка кандидатов на выборы в Псковскую гордуму
12:28
Скрывший судимости кандидат от «Яблока» в депутаты Великолукской гордумы исключен из единого списка
11:16
Избирательная память
12:01
Гдовское собрание приняло отставку главы района Михаила Разумнова
12:41
Потенциальный кандидат от «Яблока» скрыл свои судимости за уклонение от службы и грабеж
10:49
Прокуратура не нашла бездействия подрядчика ремонта дороги на улице Труда
17:29
Списки кандидатов от четырёх партий на выборы в Псковскую гордуму прошли регистрацию
Еще новости
Политика

МИД РФ призвал США сократить число дипломатов в России

Министерство иностранных дел России призвало США до 1 сентября 2018 года привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Такое заявление МИД России сделало после того, как 27 июля в США завершили процедуру голосования по новому закону, ужесточающему санкции в отношении России. «Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек. В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ», - говорится в официальном заявлении.

Согласно тексту заявления, принятие нового закона о санкциях со всей очевидностью показало, что отношения с Россией стали заложником внутриполитической борьбы в самих США. Кроме того, новый закон ставит цель, используя политические инструменты, создать недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике. «Подобный шантаж, нацеленный на ограничение взаимодействия зарубежных партнеров с Россией, несет в себе угрозу для многих стран и международного бизнеса», - заявили  в МИДе.

«Несмотря на постоянные выпады Вашингтона, мы вели и ведем себя ответственно и сдержанно, до сих пор не отвечали на явные провокации. Однако последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной», - добавили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Гражданской платформе» отказано в регистрации списка кандидатов на выборы в Псковскую гордуму
28 июля 2017
«Гражданской платформе» отказано в регистрации списка кандидатов на выборы в Псковскую гордуму
Скрывший судимости кандидат от «Яблока» в депутаты Великолукской гордумы исключен из единого списка
28 июля 2017
Скрывший судимости кандидат от «Яблока» в депутаты Великолукской гордумы исключен из единого списка 1
Избирательная память
26 июля 2017
Избирательная память 9
Гдовское собрание приняло отставку главы района Михаила Разумнова
25 июля 2017
Гдовское собрание приняло отставку главы района Михаила Разумнова
Потенциальный кандидат от «Яблока» скрыл свои судимости за уклонение от службы и грабеж
24 июля 2017
Потенциальный кандидат от «Яблока» скрыл свои судимости за уклонение от службы и грабеж 10
Прокуратура не нашла бездействия подрядчика ремонта дороги на улице Труда
23 июля 2017
Прокуратура не нашла бездействия подрядчика ремонта дороги на улице Труда 2
Списки кандидатов от четырёх партий на выборы в Псковскую гордуму прошли регистрацию
20 июля 2017
Списки кандидатов от четырёх партий на выборы в Псковскую гордуму прошли регистрацию 1
Начался ПАИ-live с Алексеем Севастьяновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
20 июля 2017
Начался ПАИ-live с Алексеем Севастьяновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Идет загрузка...