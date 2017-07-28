МИД РФ призвал США сократить число дипломатов в России

15:24, 28 июля 2017, ПАИ

Министерство иностранных дел России призвало США до 1 сентября 2018 года привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Такое заявление МИД России сделало после того, как 27 июля в США завершили процедуру голосования по новому закону, ужесточающему санкции в отношении России. «Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек. В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ», - говорится в официальном заявлении.

Согласно тексту заявления, принятие нового закона о санкциях со всей очевидностью показало, что отношения с Россией стали заложником внутриполитической борьбы в самих США. Кроме того, новый закон ставит цель, используя политические инструменты, создать недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике. «Подобный шантаж, нацеленный на ограничение взаимодействия зарубежных партнеров с Россией, несет в себе угрозу для многих стран и международного бизнеса», - заявили в МИДе.

«Несмотря на постоянные выпады Вашингтона, мы вели и ведем себя ответственно и сдержанно, до сих пор не отвечали на явные провокации. Однако последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной», - добавили в ведомстве.