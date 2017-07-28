В мини-футбол сыграли псковские полицейские

21:06, 28 июля 2017, ПАИ

В Пскове состоялись зональные соревнования по мини-футболу среди объединенных команд аппарата УМВД России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Состязания проходили по правилам, утвержденным Ассоциацией мини-футбола России. Участники были объединены в две подгруппы по четыре команды в каждой. Турнир проводился по круговой системе в один круг. В финале участвовали четыре команды, занявшие 1-2 места в подгруппах.

«В результате напряженной спортивной борьбы первые три места заняли команды Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области, ГИБДД и Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД», - добавили в ведомстве.