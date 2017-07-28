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Общество

В мини-футбол сыграли псковские полицейские

В Пскове состоялись зональные соревнования по мини-футболу среди объединенных команд аппарата УМВД России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Состязания проходили по правилам, утвержденным Ассоциацией мини-футбола России. Участники были объединены в две подгруппы по четыре команды в каждой. Турнир проводился по круговой системе в один круг. В финале участвовали четыре команды, занявшие 1-2 места в подгруппах.

«В результате напряженной спортивной борьбы первые три места заняли  команды Управления экономической безопасности  и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области, ГИБДД и  Управления по контролю за оборотом наркотиков  УМВД», - добавили в ведомстве.

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