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Общество

С 31 июля по 5 августа будет закрыт для проезда участок Гражданской в Пскове

В связи с производством работ по ремонту дороги с 10:00 31 июля до 24:00 5 августа в Пскове будет закрыта для движения транспорта улица Гражданская на участке от улицы Льва Толстого до Октябрьского проспекта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Водителей транспортных средств просят учитывать данные обстоятельства при планировании маршрута следования и соблюдать требования дорожных знаков.

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