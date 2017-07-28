С 31 июля по 5 августа будет закрыт для проезда участок Гражданской в Пскове
В связи с производством работ по ремонту дороги с 10:00 31 июля до 24:00 5 августа в Пскове будет закрыта для движения транспорта улица Гражданская на участке от улицы Льва Толстого до Октябрьского проспекта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Водителей транспортных средств просят учитывать данные обстоятельства при планировании маршрута следования и соблюдать требования дорожных знаков.