Дмитрий Месхиев: Если Кладько захочет поставить что-то в нашем театре - милости просим

15:52, 28 июля 2017, ПАИ

«Если Кладько захочет поставить что-то в нашем театре, и постановка будет интересна труппе - милости просим, я с радостью предоставлю ему это работу», - заявил директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 28 июля, посвящённой расторжению контракта с худруком Псковского драматического театра Александром Кладько, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Месхиев подчеркнул, что руководство театром - это немного другое. «Мы расторгли контракт с руководителем, а не с режиссером», - пояснил он.