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Культура

Пьеса Горького «Старик» вернётся на сцену Псковского драмтеатра спустя 55 лет

В новом сезоне труппа Псковского драматического театра приступит к репетиции спектакля по пьесе Максима Горького «Старик».  Об этом сообщил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 28 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Месхиев рассказал, что пьеса ставилась на сцене Псковского драмтеатра ровно 55 лет назад. «Именно с этой пьесы мы начнем немного другую концепцию нашего театра», - добавил он.

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