Пьеса Горького «Старик» вернётся на сцену Псковского драмтеатра спустя 55 лет

16:05, 28 июля 2017, ПАИ

В новом сезоне труппа Псковского драматического театра приступит к репетиции спектакля по пьесе Максима Горького «Старик». Об этом сообщил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 28 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Месхиев рассказал, что пьеса ставилась на сцене Псковского драмтеатра ровно 55 лет назад. «Именно с этой пьесы мы начнем немного другую концепцию нашего театра», - добавил он.