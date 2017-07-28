Светлых праздничных дней пожелал глава Пскова жителям Бреста

17:27, 28 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 28 июля, Брест отмечает День города и 73-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Глава Пскова Иван Цецерский направил председателю Брестского горисполкома Александру Рогачуку поздравительный адрес, в котором от имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города и себя лично поздравил жителей Бреста, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Благодаря славной военной истории Брест известен во всем мире. Одним из первых приняв на себя удар фашистских захватчиков, Брест вошел в историю непоколебимостью и отвагой своего народа. Силами жителей город был восстановлен после сильнейших разрушений. Сегодня Брест – это один из крупнейших промышленных центров Белоруссии, крупнейший транспортный узел и культурный центр с богатым историческим прошлым и интересными народными традициями. Трудолюбивые, сильные духом жители вашего города добросовестно трудятся на благо процветания своей Родины. Древний город Псков связывают крепкие дружеские отношения со многими белорусскими городами. Надеюсь, что Псков и Брест впереди ожидает плодотворное сотрудничество и множество интересных совместных проектов! Желаю жителям Бреста светлых праздничных дней, здоровья, счастья, благополучия, продолжения добрых традиций и новых достижений», - говорится в поздравлении.

Добавим, празднование Дня города началось в Бресте с торжественной церемонии возложения цветов и венков к памятнику освобождения города. В ближайшие два дня горожан и гостей белорусского города ждут концертные и спортивные программы, праздничные шествия, музыкальные фестивали, ярмарка ремесленников и красочный фейерверк.