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Культура

Директор ТДК: Все пять поставленных Кладько в псковском театре спектаклей были повторами

Наиболее веской причиной не продления контракта с художественным руководителем Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Александром Кладько руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев назвал отсутствие премьерных спектаклей.  «Из 5 спектаклей нет ни одной премьеры. Это всё повторы. Когда один или два - это еще можно понять, но когда их 5 - это уже странно», - заявил он на пресс-конференции 28 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Вы поймите, я не хочу обвинять Александра Кладько в некомпетентности, но просто у него иной взгляд, по моему мнению. Такой взгляд не подходит театру», - отметил Дмитрий Месхиев.

Он подчеркнул, что когда в Пскове театр единственный, то идти в нём должна классика, «помимо веселых и беззаботных вещей, должно быть и разное».

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