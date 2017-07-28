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Общество

Передвижная фотовыставка «Ганза: история, города, люди» открылась в центральной библиотеке Пскова

В Пскове в Центральной городской библиотеке открылась передвижная фотовыставка «Ганза: история, города, люди». Фотовыставка предоставлена отделом по культурному наследию комитета культуры и молодежной политики администрации Великого Новгорода по итогам одноименного конкурса фоторабот и в рамках 25-летию российского участия в Ганзейском союзе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

"В объективе – Ганзейские дни в городах Европы и России, исторический облик ганзейских городов, исторические традиции", - отметили в учреждении.

Учредителями фотоконкурса являются администрация Великого Новгорода, Ганзейский пресс-клуб журналистов HANSA-MEDIA, Союз русских Ганзейских городов и Новгородское областное отделение Союза журналистов России.

В конкурсе приняли участие представители средств массовой информации городов-членов Ганзейского союза Нового времени, пресс-служб муниципалитетов, блогеры и фотолюбители. На суд жюри были представлены более 100 фоторабот от 17 участников из Великого Новгорода, Вологды, Пскова, Торжка, Калининграда.

Выставка будет открыта в течение месяца.

 

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