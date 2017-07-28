В Пскове на улице Карла Маркса может появиться новая гостиница

17:35, 28 июля 2017, ПАИ

В Пскове на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса может появиться новая гостиница. На официальном сайте муниципалитета опубликовано подписанное главой администрации города Игорем Калашниковым постановление № 1251 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: город Псков, ул. Карла Маркса, дом № 9-А». Согласно этому документу, на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0010311:23 площадью 1056 квадратных метра, расположенном в территориальной зоне Ж2 (зона малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (2-5 этажей), планируется строительство гостиницы.

По результатам прошедших в июне публичных слушаний, администрация города дала собственнику земельного участка разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (расположенной на участке каменной постройки из известняка) в виде минимального отступа в размере 2,3 метра от границы расположенного с западной стороны участка 60:27:0010311:103, на котором находится дом №8 по улице Пушкина, а также нулевых отступов от границ соседних участков со стороны проезжей части улицы Пушкина и со стороны улицы Карла Маркса, на котором расположен дом №16 по улице Пушкина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в отдел территориального планирования и градостроительного зонирования управление по градостроительной деятельности администрации города Пскова, указанный земельный участок, на котором планируется возведение гостиницы, принадлежит ООО «Домофон-Сервис». Там также отметили, что каменная постройка, которая находится на участке, по оценке экспертов не является памятником истории и архитектуры.

Напомним, ещё одна гостиница на 40 мест должна появиться неподалёку - напротив Псковского академического театра драмы в здании №3/13 по улице Пушкина, где ранее располагался госкомитет региона по культуре, а до революции - гостиница «Россия».