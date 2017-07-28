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Общество

Бесхозяйные сети электроснабжения, газопровод и ливневую канализацию Псков возьмет на баланс

В Псковский городской суд поступило заявление Комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова о признании права муниципальной собственности на 6 объектов недвижимого имущества, которые, как указано в заявлении, являются бесхозяйными. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского горсуда.

В частности, в заявлении указаны следующие объекты: «Линия наружного освещения» на улице Яна Райниса, дом 54а, «сети электроснабжения» по адресу: мост Каменный, «газопровод», находящийся на улице Легерной, дом 5а, «ливневая канализация», «наружные сети электроснабжения», расположенные на той же улице и «наружные сети связи» по улице Ижорского батальона, дом 15.

Заявление принято к производству судьи Псковского городского суда Светланы Тесёлкиной. Судебное заседание состоится 28 сентября в 14:30 в помещении Псковского городского суда по адресу: Псков, улица Петровская, дом 24, кабинет 37 (3 этаж).

«В связи с изложенным всем заинтересованным лицам, которые считают себя собственниками данного имущества либо его иными законными владельцами, предлагается обращаться для решения вопроса о его дальнейшей судьбе либо в КУМИ Пскова (во внесудебном порядке), либо в Псковский городской суд Псковской области для участия в рассмотрении заявления», - пояснили в горсуде.

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