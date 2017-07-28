Профилактический рейд провели сотрудники псковского МЧС в Псковском районе

19:52, 28 июля 2017, ПАИ

В деревне Борисовичи Псковского района сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам провели профилактический рейд с целью недопущения пожаров и гибели на них людей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники ведомства провели беседы с населением о правилах эксплуатации электрооборудования, о недопущении разведения костров и сжигания сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов на участках и вне.

Всего проведено 20 инструктажей по мерам пожарной безопасности и распространено 30 листовок профилактического характера.