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Общество

Профилактический рейд провели сотрудники псковского МЧС в Псковском районе

В деревне Борисовичи Псковского района сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам провели профилактический рейд с целью недопущения пожаров и гибели на них людей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники ведомства провели беседы с населением о правилах эксплуатации электрооборудования, о недопущении разведения костров и сжигания сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов на участках и вне.

Всего проведено 20 инструктажей по мерам пожарной безопасности и распространено 30 листовок профилактического характера.

 

 

 

 

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