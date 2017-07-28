Начался приём заявок от псковских НКО на конкурс на получение субсидии

17:55, 28 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 28 июля, стартовал приём заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий для реализации проекта по организации деятельности информационно-ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации региона, максимальный размер предоставляемой по конкурсу субсидии составляет 500 тыс. рублей.

Конкурс проводится среди социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих в соответствии с уставом деятельность по одному или нескольким направлениям. Это развитие гражданского общества в Российской Федерации, оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам или некоммерческим организациям, деятельность в области образования (в том числе дополнительного образования), просвещения, науки.

Субсидии будут предоставлены при условии наличия собственного вклада организации в реализацию социального проекта (использование имущества организации, труда добровольцев, целевые поступления из других источников и др.).

Получателями субсидий не могут быть организации, имеющие в качестве учредителей органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные предприятия, организации, не являющиеся юридическим лицом, организации, имеющие в качестве учредителей иностранных физических или юридических лиц, или имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, превышающую один процент от размера субсидии, указанной в заявке на участие в конкурсе по предоставлению субсидий. Также на получение средств не могут претендовать организации, которые осуществляют деятельность в качестве юридического лица на территории Псковской области менее одного года, или находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации или проведения процедур банкротства, или не имеющие банковского счета в кредитной организации.

Организация вправе подать на конкурс не более одной заявки. Приниматься они будут до 11 августа. Итоги конкурса подведут не позднее 25 сентября.

Более подробную информацию можно получить в Управлении внутренней политики Администрации области по адресу: 180001, Псков, улица Некрасова, дом 23, кабинет № 212. Контактные телефоны: (8112) 29-93-73 - Татьяна Сергеевна Чащинова, (8112) 29-97-31 – Юлия Олеговна Александрова.