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Экономика

Начался приём заявок от псковских НКО на конкурс на получение субсидии

Сегодня, 28 июля, стартовал приём заявок от социально ориентированных  некоммерческих организаций на предоставление субсидий для реализации проекта по организации деятельности информационно-ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области.  Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации региона,  максимальный размер предоставляемой по конкурсу субсидии составляет 500 тыс. рублей.

Конкурс проводится среди социально ориентированных некоммерческих организаций,  осуществляющих в соответствии с уставом деятельность по одному или нескольким направлениям. Это развитие гражданского общества в Российской Федерации, оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам или некоммерческим организациям, деятельность в области образования (в том числе дополнительного образования), просвещения, науки.

Субсидии будут предоставлены при условии наличия собственного вклада организации в реализацию социального проекта (использование имущества организации, труда добровольцев, целевые поступления из других источников и др.).

Получателями субсидий не могут быть организации, имеющие в качестве учредителей органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные предприятия, организации, не являющиеся юридическим лицом, организации, имеющие в качестве учредителей иностранных физических или юридических лиц, или имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, превышающую один процент от размера субсидии, указанной в заявке на участие в конкурсе по предоставлению субсидий. Также на получение средств не могут претендовать организации, которые осуществляют деятельность в качестве юридического лица на территории Псковской области менее одного года, или находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации или проведения процедур банкротства, или не имеющие  банковского счета в кредитной организации.

Организация вправе подать на конкурс не более одной заявки. Приниматься они будут до 11 августа. Итоги конкурса подведут не позднее 25 сентября.  

Более подробную информацию можно получить в  Управлении внутренней политики Администрации области по адресу: 180001, Псков, улица Некрасова, дом 23, кабинет № 212. Контактные телефоны: (8112) 29-93-73 - Татьяна Сергеевна Чащинова, (8112) 29-97-31 – Юлия Олеговна Александрова.

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