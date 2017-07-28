Сайты с порнографическими материалами выявила прокуратура Пскова

20:45, 28 июля 2017, ПАИ

Псковский городской суд удовлетворил исковое заявление прокурора города, о признании запрещенной информации, размещенной на Интернет-сайтах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

В ходе следствия, прокуратура Пскова установила, что на некоторых Интеренет-сайтах размещены объявления женщин об оказании интимных услуг за вознаграждение.

«Размещение на Интернет- сайтах фотоизображений проституток без одежды - информация создающая образ проституции как приемлемого обществом явления, способствует укоренению в обществе мнения об обыденности этого явления и успешности лиц, занимающихся проституцией и пользующихся услугами проституток», - пояснили в ведомстве.

Прокуратура признала информацию, размещенную на сайтах, порнографическими, а действия владельцев Интернет-сайтов, – как публичную демонстрацию порнографических материалов, поскольку оно не имеет научного, медицинского или учебного предназначения, а осуществляется для удовлетворения сексуальных потребностей посетителей.

Напомним, что в целях ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, предусмотрено ведение Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, ведение которого возложено на Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Нарушения закона устранены, принято решение о признании вышеуказанной информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.