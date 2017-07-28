12 руководителей муниципальных учреждений Пскова нарушили антикоррупционное законодательство

20:26, 28 июля 2017, ПАИ

Прокуратура Пскова провела проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства руководителями муниципальных учреждений города Пскова, в ходе которой вскрыты многочисленные факты нарушений требований статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выразившиеся в предоставлении недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура города внесла представление в адрес главы администрации Пскова, которое признано обоснованным, изложенные факты подтвердились.

Во избежание повторения нарушений антикоррупционного законодательства с руководителями провели совещание, на котором разъяснили требования федерального законодательства о противодействии коррупции, вопросы правовой ответственности за нарушение законодательства.

По результатам рассмотрения представления 12 руководителей муниципальных учреждений привлекли к дисциплинарной ответственности.