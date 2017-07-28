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Общество

Нарушения при закупке принтера допустил псковский Центр временного содержания иностранных граждан МВД

В Пскове руководителя ФКУ «ЦВСИГ МВД России Псков» привлекли к административной ответственности за нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

Заместитель прокурора Пскова в отношении начальника ФКУ «ЦВСИГ МВД России Псков» возбуждено административное дело по части 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ (утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок).

27 июля 2016 года ФКУ «ЦВСИГ МВД России Псков» в единой информационной системе разместил извещение о проведении электронного аукциона на поставку принтера. При этом в проекте государственного контракта, являющегося неотъемлемой частью документации об электронном аукционе на поставку принтера, указана лишь ссылка на правовой акт, определяющий размер штрафных санкций – Постановление Правительства РФ № 1063, фиксированные суммы штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств не определены.

Таким образом, ФКУ «ЦВСИГ МВД России Псков» аукционная документация на поставку принтеров утверждена с нарушением требований статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Кроме того, в 2016 году аналогичные нарушения допущены ФКУ «ЦВСИГ МВД России Псков» при утверждении аукционной документации на оказание услуг по передаче неисключительных прав на антивирусное программное обеспечение «Касперский», по заправке картриджей для принтеров, на оказание информационных услуг с использованием экземпляров систем «Консультант Плюс» на основе специального лицензионного программного обеспечения, на оказание услуг по организации ежедневного трехразового горячего питания.

Псковское УФАС России рассмотрело материалы возбужденного прокурором дела об административном правонарушении. Руководитель ФКУ «ЦВСИГ МВД России Псков» привлечен к административной ответственности по части 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

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