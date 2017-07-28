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Страна и мир

Минтранс Британии признало дроны опасными для самолетов

Министерство транспорта Великобритании опубликовало доклад, в котором утверждается, что беспилотники представляют серьезную опасность для авиации.

Исследование по заказу британского правительства проводила компания QinetiQ, которая с помощью специальной пневматической пушки проверяла, какой урон наносят дроны разным видам летательных аппаратов. Пушка с заданной скоростью запускала беспилотники весом от 0,4 до 4 килограммов в передние части списанных самолетов и вертолетов.

Наиболее уязвимыми к столкновению с дроном оказались легкие самолеты без защиты от птиц. Испытания показали, что ветровое стекло и иллюминаторы не выдерживают удара с беспилотником при любых скоростях. Для пассажирских самолетов столкновение с квадрокоптером может стать фатальным при крейсерской скорости воздушного судна, которую самолет набирает на высоте 8–9 тысяч метров. Исследователи отмечают, что нынешние беспилотники пока неспособны взлетать так высоко.

Также значимую роль играет сама конструкция беспилотников. Если аппарат оснащен металлическими деталями, то риск повреждения передней части самолета возрастает многократно, а некоторые детали могут попасть в кабину пилотов. Дроны весом от двух килограммов могут нанести урон самолету при его заходе на посадку.

Одним из итогов доклада стало предложение британского Министерства транспорта ввести обязательную регистрацию всех летательных аппаратов для повышения безопасности полетов пассажирской авиации.

По итогам 2016 года зарегистрировано более 70 случаев опасного сближения дронов с самолетами в воздушном пространстве аэропортов, что вдвое больше, чем годом ранее. Только этим летом полиция завела уже 23 дела о нарушении воздушного пространства аэропортов беспилотниками.

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