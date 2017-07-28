Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет

21:38, 28 июля 2017, ПАИ

Роскомнадзор опубликовал отчет за последние пять лет своей работы. За это время ведомство заблокировало около 275 тыс. сайтов с запрещенной информацией. Об этом сообщает ТАСС.

Более 97 тыс. сайтов были заблокированы на основании судебных решений, более 70 тыс. — за пропаганду наркотиков, более 43 тыс. — за незаконную организацию и проведение онлайн азартных игр и лотерей, более 38 тыс. — за детскую порнографию и более 25 тыс. — за суицидальный контент.

Среди социальных сетей чаще всего блокировки касались контента в «ВКонтакте» (более 48 тыс.), меньше всего — в фейсбуке (всего 630 случаев). Большое количество заблокированного в соцсетях контента было посвящено пропаганде суицида.

Кроме того, Роскомнадзор включил в единый реестр 175 сайтов, содержащих информацию о зацепинге — проезде на железнодорожном транспорте запрещенным способом.

За время действия закона об ограничении доступа к сайтам с запрещенной в России информацией из реестра было удалено более 178 тыс. интернет-ресурсов. Они согласились удалить противоправный контент и вернулись к нормальной работе.