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Больше половины молодых россиян предпочитают узнавать новости на Первом канале

Больше половины (54%) молодых жителей России (в возрасте от 18 до 24 лет. — Прим. ред.) предпочитают узнавать новости на Первом канале. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который на своем сайте приводит «Левада-центр».

Главным источником новостей для россиян среди телеканалов является Первый (72% опрошенных), на втором месте идет «Россия-1» (46%), замыкает тройку НТВ (40%). Среди негосударственных каналов самым популярным источником новостей стал РБК (7%).

Чаще всего новости на Первом смотрят россияне в возрасте от 40 до 54 лет (76%). Как правило, обычно они живут в городах с населением от 100 до 500 тыс.

Опрос был проведен в период с 31 марта по 3 апреля 2017 года среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

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