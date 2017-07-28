В финансовых отчетах кандидатов от ЛДПР нашли строчки «поборы и откаты» и «на девок румяных»

22:45, 28 июля 2017, ПАИ

В финансовых отчетах кандидатов в муниципальные депутаты от ЛДПР нашли строчки «поборы и откаты» и «на девок румяных». В партии объяснили, что «ребята скачали эту форму на каком-то сайте» и «не посмотрели последние пункты».

«Ребята скачали эту форму на каком-то сайте. Они дружат друг с другом, хорошо общаются и вместе занимались сбором документов. Кто-то поделился ссылкой на примерную форму финансового отчета. Они скачали документ и не посмотрели последние пункты, первые пошли регистрироваться. Так мне рассказал один из них. Что не так? Там дополнительные данные. В дополнительных данных я могу написать, что я потратил 20 тысяч рублей на скрепки» — рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Странные пункты в финансовых отчетах обнаружили у Платона Грекова, Леонида Броневого, Карена Юрханяна и Виктора Балкарова, которые баллотируются в муниципальные депутаты района Южное Бутово. При этом, судя по отчетности, на эти категории кандидаты не потратили ни рубля.

Все четверо успешно прошли процедуру регистрации, а финансовые документы были заменены.