0
15:06
«Гражданской платформе» отказано в регистрации списка кандидатов на выборы в Псковскую гордуму
12:28
Скрывший судимости кандидат от «Яблока» в депутаты Великолукской гордумы исключен из единого списка
11:16
Избирательная память
12:01
Гдовское собрание приняло отставку главы района Михаила Разумнова
12:41
Потенциальный кандидат от «Яблока» скрыл свои судимости за уклонение от службы и грабеж
10:49
Прокуратура не нашла бездействия подрядчика ремонта дороги на улице Труда
17:29
Списки кандидатов от четырёх партий на выборы в Псковскую гордуму прошли регистрацию
Еще новости
Политика

В финансовых отчетах кандидатов от ЛДПР нашли строчки «поборы и откаты» и «на девок румяных»

В финансовых отчетах кандидатов в муниципальные депутаты от ЛДПР нашли строчки «поборы и откаты» и «на девок румяных». В партии объяснили, что «ребята скачали эту форму на каком-то сайте» и «не посмотрели последние пункты».

«Ребята скачали эту форму на каком-то сайте. Они дружат друг с другом, хорошо общаются и вместе занимались сбором документов. Кто-то поделился ссылкой на примерную форму финансового отчета. Они скачали документ и не посмотрели последние пункты, первые пошли регистрироваться. Так мне рассказал один из них. Что не так? Там дополнительные данные. В дополнительных данных я могу написать, что я потратил 20 тысяч рублей на скрепки» — рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Странные пункты в финансовых отчетах обнаружили у Платона Грекова, Леонида Броневого, Карена Юрханяна и Виктора Балкарова, которые баллотируются в муниципальные депутаты района Южное Бутово. При этом, судя по отчетности, на эти категории кандидаты не потратили ни рубля.

Все четверо успешно прошли процедуру регистрации, а финансовые документы были заменены.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Гражданской платформе» отказано в регистрации списка кандидатов на выборы в Псковскую гордуму
28 июля 2017
«Гражданской платформе» отказано в регистрации списка кандидатов на выборы в Псковскую гордуму
Скрывший судимости кандидат от «Яблока» в депутаты Великолукской гордумы исключен из единого списка
28 июля 2017
Скрывший судимости кандидат от «Яблока» в депутаты Великолукской гордумы исключен из единого списка 1
Избирательная память
26 июля 2017
Избирательная память 9
Гдовское собрание приняло отставку главы района Михаила Разумнова
25 июля 2017
Гдовское собрание приняло отставку главы района Михаила Разумнова
Потенциальный кандидат от «Яблока» скрыл свои судимости за уклонение от службы и грабеж
24 июля 2017
Потенциальный кандидат от «Яблока» скрыл свои судимости за уклонение от службы и грабеж 10
Прокуратура не нашла бездействия подрядчика ремонта дороги на улице Труда
23 июля 2017
Прокуратура не нашла бездействия подрядчика ремонта дороги на улице Труда 2
Списки кандидатов от четырёх партий на выборы в Псковскую гордуму прошли регистрацию
20 июля 2017
Списки кандидатов от четырёх партий на выборы в Псковскую гордуму прошли регистрацию 1
Начался ПАИ-live с Алексеем Севастьяновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
20 июля 2017
Начался ПАИ-live с Алексеем Севастьяновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Идет загрузка...